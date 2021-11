Piemonte: Gallina (Camera di Commercio), Aerospace e Defense Meetings è vetrina internazionale per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crediamo in queste filiere e per questo abbiamo fatto la nostra parte nel territorio assieme alla Regione. Questo evento è una vetrina internazionale per il territorio. Lo ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina, durante la presentazione degli Aerospace e Defense Meetings di Torino, che si svolgeranno da domani al 2 dicembre all'Oval di Lingotto. "Noi abbiamo tantissime possibilità, basti pensare che solo una settimana fa abbiamo creato l'incubatore delle imprese aerospaziali - ha continuato Gallina-. Dobbiamo andare avanti con ambizione e insistere sulle cose che sappiamo fare", ha concluso.(Rpi)