Salerno: M5s e Leu presentano lista unitaria a elezioni provinciali

20 luglio 2021

- "Otto nomi rappresentativi di tutto il territorio provinciale, un amalgama di esperienza e di giovani amministratori impegnati e competenti a cui viene affidato il compito di incarnare il metodo che abbiamo proposto agli amministratori salernitani, basato su confronto, collaborazione, coesione condivisione, competenza per mettere al centro dell'azione della Provincia di Salerno i comuni", spiegano i promotori del progetto, Il senatore del Movimento 5 stelle Francesco Castiello il deputato di Leu Federico Conte e il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano: "Ogni candidato dovrà farsi il portavoce di tutto il territorio ma soprattutto diventare anello di congiunzione con un ente di prossimità che, nonostante le limitazioni imposte dalla legge Del Rio, rimane un sostegno fondamentale per le nostre realtà comunali. Quella che presentiamo non è solo una lista o un cartello elettorale, ma un progetto che è solo all'inizio, un laboratorio per idee e progetti che vengono dal basso. Proponiamo un cambio di passo e di metodo per la Provincia, tenendo ben presente, più che la provenienza, la meta da raggiungere attraverso l'incredibile opportunità offerta dal PNRR per fare crescere la nostra terra". Ecco l'elenco dei candidati la Provincia di Tutti: Catello Lambiase e Claudia Pecoraro (Salerno), Emanuele Sica (presidente del consiglio comunale a Capaccio Paestum), Antonio Alfano (Eboli), Iolanda Molinaro (Vallo della Lucania), Crescenzo Correa (Sarno), Armando Mazzei (Roscigno) e Lucia Feo (Omignano).(Ren)