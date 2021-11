Sociale: Bellanova, emergenza alimentare, il modello italiano best practice in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre quanto più possibile lo spreco alimentare, fino ad arrivare a spreco zero, non è solo un atto di elementare buon senso", ha proseguito Bellanova. "Significa innanzitutto assumere il diritto al cibo come un imperativo categorico, costruire azioni e destinare risorse per riequilibrare il processo dal campo alla tavola lavorando su tutte le criticità che lungo questo passaggio producono spreco e si traducono in squilibri ambientali, sociali, economici, nutrizionali. È il modello che abbiamo definito con il Fondo nazionale grazie al confronto serrato con il Tavolo emergenze alimentari per consentire la messa a disposizione di prodotti d'eccellenza della filiera agroalimentare italiana e che mi auguro venga ulteriormente rafforzata. La pandemia", ha poi sottolineato Bellanova, "ha mostrato con tutta evidenza la necessità di un nuovo modello di welfare, coraggioso e innovativo, capace di fare tesoro delle esperienze di eccellenza come questa, verso una strategia integrata di inclusione, riconoscimento del bisogno, costruzione di risposte personalizzate. Anche per questo parlo di diritto al cibo di qualità per tutti. Pensando in modo particolare alle bambine e ai bambini, al bisogno di educazione alimentare per sprecare meno e consumare meglio, alla grande dignità di tutti coloro che spesso hanno pudore a confessare il proprio stato di bisogno e di fragilità. Una dignità e un pudore di cui tutti dovremmo avere più rispetto anche quando immaginiamo le future azioni da mettere in campo nell'alveo di una legge come la Gadda che ha saputo interpretare il tempo e indicare strumenti e modelli di qualità per garantire risposte". (Com)