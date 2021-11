Campania: Cirillo (M5s), a Torre del Greco (Na) niente assistenza per più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "L'assenza di servizi di assistenza per anziani, bambini, disabili e famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà nel comune di Torre del Greco deve vederci impegnati a ogni livello istituzionale. C'è un'intera comunità che, da tempo ormai, invoca i progetti di welfare, sbandierati in campagna elettorale ma che non sono mai partiti o che si sono arenati in corso d'opera. Le categorie più deboli sono state escluse da qualunque genere di attività di sostegno. Persino i Puc, i progetti di pubblica utilità, che dovrebbero consentire a oltre duemila percettori di Reddito di cittadinanza di essere impiegati per potenziare i servizi pubblici, sono ancora fermi al palo. Oggi avremmo voluto capire, con il sindaco Giovanni Palomba e l'assessore alle Politiche sociali Antonella Esposito, quali sono le ragioni che hanno portato a non garantire più alcun servizio di assistenza agli ultimi. Purtroppo la loro assenza in audizione ci ha impedito di dare risposte ai cittadini". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo (Ren)