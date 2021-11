Abruzzo: Marsilio inaugura terapia intensiva all'ospedale di Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inaugurato la terapia intensiva modulare dell'ospedale civile S. Filippo e Nicola ad Avezzano. Si tratta di una struttura di 700 metri quadrati dotata di 7 posti letto, realizzata in quanto parte dell'attività di potenziamento delle misure anti Covid previste dalla struttura commissariale del Generale Figliuolo. "Si tratta di una struttura moderna, innovativa – ha evidenziato Marsilio – che permette di controllare 7 posti letto da un'unica postazione e che aiuta a diminuire l'esigenza di nuove risorse umane. Questa struttura è completamente separata dal resto del corpo dell'ospedale e direttamente collegata con il pronto soccorso e consente quindi di poter curare e ricoverare i pazienti colpiti da malattie infettive in una fase acuta, senza avere nessun impatto con il resto dell'organizzazione ospedaliera. Garantisce, quindi, grande sicurezza sia ai pazienti di malattie infettive che a tutto il resto dell'ospedale, completamente protetto da questo virus. Ringrazio il commissario Figliuolo e la struttura commissariale – ha proseguito – per aver accolto la richiesta di realizzare questo intervento e di aver seguito tutta la procedura garantendoci un milione e mezzo di euro di intervento complessivo, compresi gli oltre 100 mila messi a disposizione dalla Asl per completare l'opera. Soldi ben spesi per dare maggiore forza alla nostra sanità e garantire buone condizioni di lavoro ai nostri medici e a tutto il personale, che ha saputo fronteggiare una stagione difficilissima. È una struttura che resterà sempre a disposizione dell'ospedale - ha sottolineato – con strumentazioni di altissimo livello, un'organizzazione razionale ed efficiente che ottimizza l'impiego del personale, perché il problema vero delle terapie intensive non è semplicemente realizzarle, ma trovare il personale, rianimatori e anestesisti in primis, che sia capace di lavorarci e salvare le vite umane". Nell'occasione, Marsilio ha colto l'occasione della conferenza stampa per anticipare che "a gennaio prenderà servizio il nuovo primario al pronto soccorso".(Gru)