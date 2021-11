Covid: l'assessore alla Sanità del Piemonte, preoccupano posti occupati nei reparti ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che preoccupa in particolare sui posti letto sono i ricoveri ordinari per due motivi: non siamo così lontani dal 15 per cento di posti occupati e ogni ordinario è un posto che noi sottraiamo ad altre patologie. Lo ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi commentando i dati del bollettino Covid odierno nella Regione, che vede 22 pazienti in più nei reparti ordinari portando la cifra complessiva a 379. "Dobbiamo implementare le cure domiciliari. Nella seconda ondata abbiamo curato 40 mila persone a casa", ha concluso. (Rpi)