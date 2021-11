Campania: maltempo, allerta meteo prorogata fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allerta meteo fino alle 18 di domani". Lo ha comunicato la Regione Campania in una nota: "E' in atto sulla Campania una allerta meteo per piogge e temporali che, soprattutto sulla fascia costiera, è di colore Arancione. Le precipitazioni proseguiranno anche nelle prossime ore: la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo (in scadenza alle 18 di stasera) fino alle 18 di domani, martedì 30 novembre sull'intero territorio, anche se l'intensità delle precipitazioni, a partire da domani mattina, andrà via via ad attenuarsi e i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Previste ancora raffiche di vento". (Ren)