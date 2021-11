Cultura: domani, iniziativa per valorizzare Archivio storico Banco di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Napoli alle ore 12.00 in via dei Tribunali 213, la Fondazione Banco di Napoli ha annunciato un' iniziativa per la valorizzazione dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. Intervengono Rossella Paliotto, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, Responsabile Cultura della Fondazione Banco di Napoli, Gabriele Capone, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania, Maria Teresa Jaquinta, coordinatrice dossier per il registro Mow, Mounir Bouchenaki, già Dg Iccrom e Ciro Castaldo, Segretario generale della Fondazione Banco di Napoli. (ren)