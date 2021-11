Campania: Ciarambino (M5s), bene proroga contratti sanitari ora si punti a stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga dei contratti per gli operatori sanitari assunti a tempo determinato in piena emergenza Covid arriva in un momento fondamentale per la nostra regione. Con l'indice di contagio in risalita e gli ospedali che registrano numerosi accessi per le influenze di stagione, sarebbe stato paradossale rispedire a casa personale che ha fatto tesoro, in termini di esperienza e competenze acquisite, di un impegno quotidiano teso al contrasto della pandemia. Una decisione per adottare la quale ho richiamato in più occasioni l'attenzione del Consiglio regionale, anche con una proposta presentata di recente al Documento di economia e finanza. Dispiace che, nell'attesa di questo provvedimento, molti operatori a cui è già scaduto il contratto, non potranno usufruire della proroga". Lo ha annunciato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Il prossimo step sarà quello di lavorare perché si tracci il percorso per la loro definitiva stabilizzazione. Nel frattempo, continuerò a impegnarmi a testa bassa perché si proceda allo scorrimento delle graduatorie ancora aperte, così da colmare le tante carenze di personale registrate in tutti i presidi della Regione. C'è posto per tutti nella sanità della Campania ed è necessario assumere fin da subito nuovo personale, soprattutto in una regione all'ultimo posto in Italia nel rapporto tra personale sanitario e numero di abitanti". (Ren)