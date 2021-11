Sardegna: a Cagliari intervento di recupero del cimitero monumentale di Bonaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 50 anni dall'ultima sepoltura, era il 1968, il cimitero di Bonaria torna quindi ad accogliere resti mortali dei cittadini cagliaritani. "Le loro ceneri", puntualizza Serenella Piras, dirigente Servizi demografici, elettorali e cimiteriali. Oltre a essere residenti in città, potranno trovar spazio a Bonaria coloro i quali abbiano espresso la volontà di essere cremati, come previsto dal regolamento comunale, e che non siano titolari di altra concessione. "A brevissimo - ha anticipato la dirigente - sarà pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di interesse per fare domanda e prenotare un loculo familiare, capace di contenere 4 o 6 urne cinerarie".All'incontro di oggi, lunedì 29 novembre 2021, al municipio di via Roma 145 anche Paolo Pani, dirigente comunale Servizio lavori pubblici, e il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco. "L'intervento - ha sottolineato Tocco portando i saluti del sindaco Truzzu - risponde alle esigenze annose dei cittadini". (Rsc)