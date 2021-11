Torino: Ricca (Lega) a "Nova", casco di sicurezza per chi viaggia in monopattino - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I monopattini devono essere sicuri sia per chi li utilizza che per le persone che li incrociano in strada. Per questo chiediamo un casco di sicurezza per chi utilizza i mezzi elettrici a due ruote e chiediamo di mettere fine alle finte piste ciclabili. Lo ha affermato il Consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca ad "Agenzia Nova", a margine della discussione in Sala Rossa a Palazzo Civico. "Per finte ciclabili intendo quelle piste dove le bici, i monopattini e le auto si confondono rendendo molto più pericolosa la viabilità", ha concluso. (Rpi)