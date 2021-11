Piemonte: l'assessore all'Internazionalizzazione, vogliamo trasformare Aerospace e Defense Meeting nel più grande evento europeo del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo riusciti a fare atterrare grandi player come Boeing e Airbus. Vogliamo trasformare l'Aerospace e Defense Meeting nel più grande evento europeo di questo settore. Lo ha affermato l'assessore all'Internazionalizzazione del Piemonte Fabrizio Ricca, introducendo la partenza della nuova edizione dell'Aerospace e Defense Meetings di Torino, che si svolgerà da domani al 2 dicembre all'Oval di Lingotto. "Vogliamo creare un report per valutare l'impatto di questo evento e creare una rete per portare le nostre imprese più in alto possibile", ha concluso.(Rpi)