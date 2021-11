Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale, eco l'odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocato dal presidente Salvatore Micone il Consiglio regionale del Molise che tornerà a riunirsi domani mattina con inizio alle ore 9:30 per l'esame di un nutrito ordine del giorno. Nella prima parte dei lavori l'Assemblea si occuperà di una serie di documenti politici fra i quali spiccano le mozioni a firma dei consiglieri Manzo, Fontana, Nola, Facciolla, Fanelli, De Chirico, Primiani e Greco, riguardante la "Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini" secondo le direttive della legge regionale 4/2017"; quella a firma di Nola, Greco e De Chirico, ad oggetto "Nuovi fondi per l'apicoltura - riprogrammazione Psr"; De Chirico, Greco e Primiani, ad oggetto "Procedura di gara per l'appalto della realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agenzie e delle prenotazioni sanitarie (Cup unico regione Molise) con correlati servizi di call center, front office e back office"; Cefaratti su "Stabilizzazione del personale impegnato nel corso dell'emergenza Covid-19 contrattualizzazione dall'Agenzia Sanitaria Regione Molise; Cefaratti su "Situazione dei precari Protezione Civile Molise". L'Assemblea dovrà esaminare anche alcuni ordini del giorno relativi al "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise". (segue) (Gru)