Piemonte: l'assessore allo Sviluppo a "Nova", con fondi Pnrr progetto da 1 miliardo e 100 milioni di euro su aerospazio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo far capire al Governo che facciamo le cose sul serio. Per questo domani presenteremo il progetto da un miliardo e 100 milioni per l'aerospazio legato ai fondi del Pnrr. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" l'assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive e le Pmi del Piemonte Andrea Tronzano a margine dell'evento di presentazione dell'Aerospace e Defense Meetings di Torino, che si svolgerà da domani al 2 dicembre all'Oval di Lingotto. "Questo settore può essere fondamentale nell'economia del paese e della Regione - ha continuato Tronzano -. Lo è già oggi ma noi vogliamo renderlo ancora più forte. Attualmente ci sono 25 mila occupati ma noi puntiamo ad aumentarli anche del 45 per cento. Stiamo mandando avanti l'Mtcc e l'area Cittadella con 15 milioni a testa provenienti dalla Regione e ora punteremo al nuovo hub aerospaziale tra corso Marche e Corso Francia che potrebbe essere un insediamento che potrebbe dare una svolta storica al territorio", ha concluso. (Rpi)