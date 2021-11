Piemonte: Gallina (Camera Commercio), dopo pandemia ci aspettiamo grande presenza ad Aerospace e Defense Meetings - video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' uno dei primi eventi in presenza dopo la pandemia, per questo ci aspettiamo una grande presenza da parte degli attori del settore. Lo ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina riferendosi all'Aerospace e Defense Meetings di Torino che si svolgerà da domani al 2 dicembre all'Oval di Lingotto. "Sarà un evento ibrido, che si potrà seguire sia in presenza che online. Avere una vetrina sulle nostre imprese è fondamentale, per questo sosteniamo la filiera", ha concluso Gallina. (Rpi)