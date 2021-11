Covid: Decaro (Anci), chiesto al governo obbligo mascherina all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cabina di regia di mercoledì, "abbiamo chiesto al governo di valutare se c'è la possibilità di rendere obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto" su tutto il territorio nazionale dal 6 dicembre al 15 gennaio. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) Antonio Decaro, intervenendo a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. Decaro ha spiegato come una disposizione in tal senso sarebbe utile “per preservare il Natale e viverlo in maniera diversa rispetto all'anno scorso, senza restrizioni, se dovesse peggiorare ancora la situazione del Covid". (Rin)