Piemonte: Cirio, data convocazione terza dose automatica per garantire fasce di priorità

- Ora che la terza dose è aperta a tutte le fasce d'età che hanno completato il ciclo vaccinale, abbiamo studiato un sistema per garantire le fasce di priorità in base all'età e alle condizioni di fragilità. A 5 mesi dall'ultima dose i cittadini riceveranno un messaggio con la data di convocazione per la terza inoculazione automatica. Lo ha annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio durante un punto stampa convocato nel Palazzo della Regione rispetto alla campagna vaccinale. "Sarà comunque possibile cambiare la data attraverso il sito ufficiale della Regione Piemonte. In questo modo verrà meno il rischio di distorcere la priorità che non vogliamo continuare a garantire", ha concluso. (Rpi)