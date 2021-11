Torino: Ricca (Lega) a "Nova", su ciclabili no ad autostrade dello spaccio

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le ciclabili in previsione come quelle di via Gorizia e corso Vercelli, oltre a togliere i parcheggi darebbero il via libera agli spacciatori che si muovono in bici. Diciamo no alle autostrade dello spaccio. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il Consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca a margine della discussione in Sala Rossa a Palazzo Civico. "Le piste ciclabili devono essere sicure, ma sopratutto devono avere un senso", ha concluso. (Rpi)