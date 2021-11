Sardegna: Solinas, in Regione tornano concorsi ed assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas conclude: "Non ci fermeremo qui. Occorre dotare la Regione di forze nuove e di nuovi impulsi, per dare all'amministrazione una maggiore efficienza, al servizio dei cittadini. Per troppi anni, prosegue, il blocco del turn over e l'assenza di concorsi pubblici ha determinato un impoverimento degli organici, con una conseguente carenza nei servizi erogati ai cittadini, che percepiscono troppo spesso la Regione come un'entità lontana, lenta, incapace di dare risposte adeguate. Questa tendenza va decisamente invertita: la regione Sarda vuole essere al fianco dei cittadini in questo momento segnato dalle difficoltà, ma anche dalla voglia di rilancio e di riscatto". (Rsc)