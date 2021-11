Campania: il presidente De Luca questa sera ospite a "Controcorrente" su Rete4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono due grandi componenti dentro questa minoranza: persone normali, per bene, che hanno preoccupazioni anche per il clima generale che si è creato e credo che queste persone abbiano oggi tutti gli elementi per fare scelte razionali; poi c’è una componente di idioti. Io ricordo quello che diceva Schiller due secoli fa: “contro gli stupidi anche gli dei sono impotenti”. Con chi è geneticamente idiota non dobbiamo perdere più neanche un minuto di tempo, dobbiamo semplicemente fare in modo che lo Stato sia lo Stato. Se si decide che tu puoi manifestare, come è tuo diritto fare, devi rispettare i vincoli per le tue manifestazioni". Queste le parole di Vincenzo De Luca, in merito a chi non è ancora vaccinato e a chi non vuole farlo, intervistato da Veronica Gentili a “Controcorrente - Prima serata”, in onda questa sera alle ore 21.25 su Retequattro.(ren)