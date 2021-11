Molise: gruppo M5s chiede seduta monotematica Consiglio regionale su problema acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici hanno fatto emergere la necessità di un approccio più responsabile alla gestione della risorsa acqua. Nel 2017 il ministero competente e in seguito l'autorità di bacino distrettuale del quale il Molise fa parte, hanno infatti adottato la nuova direttiva europea per la determinazione dei metodi dell'individuazione del flusso minimo vitale utili a garantire il mantenimento dei corsi d'acqua, nonché del flusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Parlamento europeo. Il Molise occupa un ruolo importate all'interno dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale; cede acqua a cinque Regioni e non ne prende da nessuna, ha quindi una grande responsabilità nei confronti dei propri cittadini e dei territori dell'Appennino meridionale. E' quanto sostiene ilo gruppo del M5s in Consiglio regionale. Tuttavia, in Regione, le questioni ancora aperte, sostiene il M5s, fanno emergere evidenti criticità nella gestione del cosiddetto oro blu: la paventata realizzazione dell'infrastruttura che dovrebbe portare acqua dal Liscione alla Capitanata, tornata all'attenzione a seguito dell'incontro al ministero al quale abbiamo partecipato ad inizio novembre; i debiti di Molise Acque; la grave dispersione che caratterizza le reti idriche del territorio, con una perdita di milioni di metri cubi di acqua; le reti irrigue dei consorzi di bonifica e il mantenimento dei grandi invasi. (segue) (Gru)