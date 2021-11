Piemonte: in arrivo 8,4 milioni per i maestri di sci e le scuole di sport invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro contributo importante per la montagna da parte della Regione Piemonte. Sono in arrivo 8,4 milioni destinati agli operatori dell'alta quota. Dal 1 al 15 dicembre sarà aperto lo sportello dedicato a 3 mila maestri di sci e 79 scuole di sport invernali piemontesi che riceveranno un nuovo indennizzo per i mancati guadagni a causa della pandemia. A tutte le realtà verranno assegnati 200 euro una tantum, se non hanno percepito un reddito negli ultimi tre anni. A questo poi si aggiunge il 40 per cento del reddito medio dichiarato nel triennio 2017-2019. In più, alle nuove scuole verranno assegnati 700 euro per ciascun maestro socio/associato, mentre alle altre andrà una percentuale sui compensi dichiarati sempre nel triennio precedente al Covid. Si potrà partecipare all'iniziava attraverso un bando apposito presente sulla piattaforma della Regione. (segue) (Rpi)