Abruzzo: Paolucci (Pd) su San Marco Industrial, azienda licenzia nel silenzio della Regione (2)

- "Un silenzio inaccettabile, anche alla luce della condotta antisindacale dell'azienda, che con i tagli ha mandato a casa un rappresentante sindacale e messo un altro in cassa integrazione, ci riferiscono i sindacati ed ha assunto una linea dura verso quelli che manifestavano pubblicamente paure e dissenso per le decisioni prese nei confronti del personale, in parte in cassa integrazione dall'estate scorsa. Un caos che si consuma nella piena inerzia istituzionale: in questi mesi non c'è stata una rotta, nonostante le crisi siano tante e annunciate. Solo promesse, puntualmente disattese e l'incapacità, da parte del governo di centrodestra, di trattare condizioni diverse dai licenziamenti e dai provvedimenti verso i lavoratori. La Giunta - conclude Paolucci - è stata assente sulla transizione e sulle strategie a servizio di investimenti industriali capaci di produrlo, nonostante la gran mole di risorse in arrivo con il Pnrr e i miliardi dei Fondi comuni europei. Avrebbero anche gli strumenti per farlo, va ricordato che sono in giacenza una legge quadro organica sul lavoro proposta da Legnini e a cui abbiamo lavorato come centrosinistra, articolata proprio per intervenire sull'intera filiera e come il disegno di legge a sostegno dell'occupazione femminile che sempre come centrosinistra abbiamo depositato già da tempo. È l'ultima chiamata per troppi abruzzesi, arrivato il momento che la Regione si svegli". (Gru)