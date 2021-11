Formazione: è online la ricerca internazionale del progetto europeo Sparks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 400 formatori, docenti e studenti intervistati in sei Paesi e quarantotto best practice di game-based learning analizzate: questi alcuni numeri della ricerca internazionale 'Gamification and Game-Based Learning: Best Practices and Requirements for Digital Environments' svolta dal consorzio del progetto Sparks, partenariato strategico co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea". Lo ha reso noto il comunicato stampa della Lascò Srl. "La ricerca, guidata dall’azienda spagnola Femxa Formación, è stata realizzata da Lascò srl in Italia, kean in Grecia, Bexley C-Level It in Romania, Center for Innovative Education in Polonia ed Ecos in Portogallo. Il lavoro di ricerca ha seguito tre fasi principali: identificazione e analisi delle best practice di game based-learning e gamification in esperienze formative a livello nazionale in ognuno dei Paesi coinvolti, somministrazione di una survey a più di 300 esperti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale per validare le best practice identificate e, in particolare, gli elementi di gioco che hanno reso tali pratiche esperienze di apprendimento game-based di successo, realizzazione di dodici focus group, due per ogni Paese, che hanno coinvolto 144 esperti e studenti in un confronto sulle opportunità e sulle sfide legate all’applicazione della gamification e del game-based learning nei percorsi di istruzione e formazione professionale. I risultati delle attività, raccolti all’interno di sei report nazionali e un report comparativo internazionale disponibili gratuitamente sul sito web del progetto www.projectsparks.eu, saranno utilizzate dal team di ricerca per dare la priorità agli elementi, alle meccaniche e alle dinamiche di gioco da includere nell’output successivo del progetto: un nuovo framework concettuale per programmi di e-Learning basati sulla gamification, che fornirà una guida per i provider di Istruzione e Formazione Professionale per ‘gamificare’ le loro lezioni online. Il framework, a sua volta, costituirà la base per lo sviluppo di una piattaforma di e-learning che consentirà a docenti e formatori di creare e gestire i propri programmi formativi basati sulla gamification".(ren)