Alitalia: Lupo (M5s), su indennità Cigs e Fsta no a strumentalizzazioni

- Sui pagamenti delle indennità di Cigs e del Fsta al personale Alitalia riscontro un po' di confusione che non fa che alimentare, forse strumentalmente, le preoccupazioni dei lavoratori. Lo sottolinea in una nota la senatrice Giulia Lupo (M5s). "Assodato che per i lavoratori sia difficile affrontare le spese mensili, rispettare le scadenze che tutte le famiglie devono sostenere, senza la garanzia di pagamenti puntuali alla fine del mese, riteniamo però che rimpallarsi responsabilità e note dinamiche certamente non aiuta. Risulta che la Cigs sia stata pagata fino a fine settembre. Per il nuovo periodo, autorizzato dal Dl fiscale, fino a ottobre 2022 è necessaria una nuova procedura autorizzatoria. Con riferimento al Fsta - prosegue - le erogazioni si fermano al mese di agosto. Il Comitato amministratore del Fondo deve quindi deliberare per le erogazioni delle indennità dal 22 di settembre al 31 di settembre e poi dal primo ottobre in poi. Ricordo che l’erogazione del Fsta è aggravata dall’ulteriore passaggio della delibera del Comitato amministratore del Fondo che si è riunito a settembre e che dovrebbe riunirsi di nuovo a breve. Senza questo passaggio l’indennità non è erogabile. Dalla sua delibera, attraverso una procedura automatizzata implementata dall’Inps, in circa 3 giorni le indennità potrebbero essere erogate. La notizia che i lavoratori non avranno indennità in busta paga fino a febbraio 2024 credo sia un allarme lanciato magari per alzare l'attenzione, ma scaricare tutto sull’INPS appare fuoriviante, specie se dichiarato da chi conosce il sistema di erogazione quindi le procedure. Il percorso che porta l’accredito ai lavoratori sui loro conti è complesso e coinvolge diversi attori: legislatore, azienda, Fsta e Inps. Se ognuno facesse la propria parte riducendo al massimo i tempi, vi sarebbero più chance di vedere l’erogazione dei pagamenti da cui dipendono i lavoratori e le loro famiglie”, conclude. (Com)