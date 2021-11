Torino: Politecnico e Aeroporto partner del consorzio europeo per industria aeronautica più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare delle innovazioni che facilitino la transizione verso una mobilità a basse emissioni, migliorando la sostenibilità complessiva degli aeroporti e introducendo carburanti sostenibili e il sequestro di carbonio organico nel settore aeronautico. Con questo obiettivo nasce la partnership tra Aeroporto e Politecnico di Torino con il consorzio europeo H2020 Tulips. La collaborazione tra il Politecnico e l'Aeroporto di Torino porterà al testing di sistemi per la creazione di smart hub energetici aeroportuali ed il carbon offsetting. In particolare l'obiettivo sarà l'autoproduzione in maniera efficiente e sostenibile dell'energia necessaria al funzionamento dell'infrastruttura. Un target che richiederà il ricorso ad un sistema combinato e flessibile, alimentato da fonti energetiche diverse come metano, biogas, idrogeno, fotovoltaico, oltre a sistemi di energy storage. (segue) (Rpi)