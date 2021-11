Torino: Politecnico e Aeroporto partner del consorzio europeo per industria aeronautica più sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le soluzioni allo studio del Politecnico, in collaborazione con l'Aeroporto di Torino, c'è anche l'introduzione dell'idrogeno negli aeroporti e il sequestro di carbonio nel settore aviation attraverso l'uso di biochar (un materiale carbonioso estremamente versatile). L'Unione Europea ha previsto per questi progetti finanziamenti per massimo 25 milioni di euro. Per Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, la collaborazione con il Politecnico e la partecipazione al consorzio europeo Tulips sono "motivi d'orgoglio. Noi e il Politecnico, siamo le uniche due realtà italiane che fanno parte di questo consorzio europeo. Poter contribuire a rendere l’industria aeronautica più sostenibile costituisce un tassello importante del nostro progetto di sviluppo Torino Green Airport, annunciato lo scorso luglio, che si pone come obiettivo di anticipare il target di azzerare tutte le nostre emissioni rispetto al 2050. La sfida dei cambiamenti climatici è improcrastinabile e siamo lieti di coglierla, poiché ci dà l’opportunità di innovare mettendo in atto soluzioni ad alto valore”. (segue) (Rpi)