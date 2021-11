Benevento: maxi sequestro beni per 78 milioni alla società Gesesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la transizione ecologica di Napoli, all'esito di un' indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno eseguito in collaborazione con la Guardia di finanza un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili nella disponibilità della stessa società, per un ammontare di 78.210.529,00 nei confronti della società Gesesa - Gestione Servizi Sannio Spa, società che gestisce attualmente il Servizio Idrico Integrato, o suoi segmenti, in plurimi Comuni di competenza dell'Ato 1 Campania. Il provvedimento cautelare si inserisce nella già nota indagine, relativa al grave inquinamento dei fiumi Calore e Sabato che attraversano la provincia di Benevento, che nel maggio dello scorso anno, aveva portato al sequestro preventivo, di 12 impianti di depurazione gestiti dalla stessa società, alla denuncia di 33 persone, nel maggio 2020, e all'applicazione di 2 misure interdittive, per un anno nei confronti del responsabile della conduzione operativa degli impianti di depurazione e dell'Assistente pianificatore, della Gesesa. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, le condotte illecite avrebbero consentito alla Gesesa Spa di conseguire un accrescimento illegittimo della propria posizione patrimoniale senza realizzare gli interventi di adeguamento necessari (manutenzione straordinaria ed ordinaria) e che avrebbe permesso di conseguire un risparmio nei mancati investimenti e della mancata corretta gestione del processo di depurazione nonché di smaltimento dei rifiuti liquidi e di fanghi prodotti dal trattamento depurativo. (ren)