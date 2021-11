Imprese: al Mise presentato investimento su storica azienda tessile Canepa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto al ministero dello Sviluppo economico l'incontro sulla storica azienda Canepa Spa, che opera nella filiera del tessile dal 1966 ed ha sede nella provincia di Como (San Fermo della Battaglia), dopo che nelle scorse settimane era stato perfezionato l'accordo per rilanciare l'azienda attraverso una ricapitalizzazione di 18 milioni di euro. Come avvenuto con Sicamb, l’accordo prevede l'intervento del Fondo di Salvaguardia gestito da Invitalia per conto del Mise con 5 milioni di euro. L'investimento pubblico sarà in quota di minoranza, come prevede la normativa, e affiancherà l'investitore privato e il socio storico che avranno la maggioranza del capitale sociale dell'azienda. “Sono soddisfatto per questa conclusione positiva", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti, che ha aggiunto: "E' una bella notizia per lavoratori e azienda. Siamo sulla strada giusta “. (segue) (Com)