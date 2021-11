Imprese: al Mise presentato investimento su storica azienda tessile Canepa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa del Mise Luca Annibaletti ha sottolineato che si tratta di un'ulteriore operazione di investimento e rilancio di una azienda del made in Italy che si trovava in situazione di difficoltà economico-finanziaria, anche a causa dell'impatto del Covid sul settore. Nel corso dell'incontro è stata presentata ai sindacati l'operazione d'investimento e il percorso di rilancio dell'azienda, che garantirà la continuità produttiva, la salvaguardia dei 264 lavoratori dello stabilimento di Como, a cui si aggiunge l'indotto, nonché il pagamento dei debiti a circa 900 creditori. La Struttura per le crisi d'impresa del ministero continuerà a monitorare e supportare il piano di rilancio dell'azienda attraverso sia il tavolo di confronto tra la parti sia Invitalia. (Com)