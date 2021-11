Campania: Muscarà (M5s), ferme caratterizzazione su ex Agrimonda a Marigliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra gli stabili che circondano ciò che resta dell'ex fabbrica di fitofarmaci di Agrimonda, al confine tra i comuni di Marigliano e Mariglianella, a oltre 25 anni dall'incendio che distrusse il sito l'aria resta ancora oggi pestilenziale e irrespirabile. La svolta annunciata qualche anno fa, dopo prima fase di rimozione dei rifiuti superficiali si è fermata alle caratterizzazioni per misurare il livello di inquinamento dei suoli". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Maria Muscarà: "Le indagini preliminari avevano infatti evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e la presenza di fitofarmaci. La successiva e necessaria caratterizzazione ambientale è stata aggiudicata dalla Rti Ecopoint di Avezzano per un importo di circa 84mila euro. Eppure è trascorso circa un anno e ancora non sono stati resi noti i risultati dell'attività di monitoraggio, mentre gli abitanti dei quartieri che circondano il perimetro di Agrimonda sono costretti a vivere tappati in casa e a respirare i cattivi odori che ancora si propagano dai terreni che ospitava la fabbrica".(Ren)