Covid: in Piemonte aumentano i casi ma diminuiscono i ricoveri

- In Piemonte aumentano i casi ma diminuiscono i ricoveri. E' una giornata tutto sommato positiva quella raccontata dai dati dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Gli ospedali possono prendere una boccata d'ossigeno, con la diminuzione di 5 unità tra i ricoveri (2 in terapia intensiva e 3 nei reparti ordinari). Situazione preoccupante invece sul fronte dei casi. Oggi sono stati 860, pari a ben l'1,5 per cento dei tamponi eseguiti. Dei positivi segnalati, 479 sono asintomatici. L'Unità di crisi non ha segnalato nessun decesso. Mentre i guariti nella giornata odierna sono 372. (Rpi)