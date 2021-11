Torino: la task force sulla movida punta ad aumento spazi aggregazione, ma intanto in arrivo stretta su alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di lungo termine è la creazione di più spazi aggregativi per i giovani, ma nel frattempo sono in arrivo strette e controlli sulla vendita e l'asporto di bevande alcoliche. E' questo il quadro prospettato dal primo incontro della task force sulla movida. Alla riunione erano presenti l’assessora alle Sicurezza, Gianna Pentenero, l’assessora alle Politiche giovanili, Carlotta Salerno, l’assessora all’Ambiente e Trasporti, Chiara Foglietta, e l’assessore al Commercio, Paolo Chiavarino. Oltre alla stretta sugli alcolici - con i primi provvedimenti che sono attesi già nei prossimi giorni -, entro la fine di dicembre la task force incontrerà i presidenti delle circoscrizioni interessate dai maggiori disagi, insieme ai quali verranno scelte le migliori modalità di interazione e decisi i successivi passi per confrontarsi con i territori, i comitati di cittadini e le associazioni.(Rpi)