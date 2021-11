Piemonte: L'Agenzia della Casa (Atc) ha un piano triennale da 250 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'opportunità di rilancio che non si vedeva da decenni. Con queste parole L'Agenzia per la Casa (Atc) Piemonte Centrale commenta l'approvazione del piano triennale che prevede ben 250 milioni di euro di fondi che andranno a influire in maniera corposa sul patrimonio immobiliare della realtà che si occupa di case popolari. Molte di queste risorse arrivano dal Pnrr e dal Superbonus 110 per cento, due misure che hanno rappresentato una svolta anche per L'Agenzia. Per capire la distanza siderale tra i fondi precedenti e quelli attuali, nel 2019 l'Atc Piemonte Centrale aveva speso 7 milioni di euro, mentre oggi presenta un piano di ben 250 milioni. (segue) (Rpi)