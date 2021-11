Piemonte: L'Agenzia della Casa (Atc) ha un piano triennale da 250 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo decenni difficili per il comparto dell’edilizia sociale, il triennio che ci attende ci permetterà, grazie ai benefici fiscali e ai fondi messi a disposizione dal governo e dalla Regione nell’ambito del Pnrr e di altri importanti progetti, di avviare una profonda riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico – ha affermato il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla -. Far partire nuovi cantieri significherà preservare interi quartieri dal degrado, renderli più sicuri e più efficienti dal punto di vista energetico e migliorare significativamente la qualità di vita per coloro che vi abitano e che vi abiteranno in futuro. Per questo non intendiamo arrivare impreparati a questo importante appuntamento e abbiamo già avviato una riorganizzazione dell’Agenzia e del lavoro per cogliere al meglio le sfide che verranno", ha concluso. (Rpi)