Vaccino: in Piemonte prenotate quasi 30 mila terze dosi nella fascia 40-79 anni

Oggi sono state prenotate quasi 30 mila terze dosi nella fascia 40-79 anni. L'obiettivo è di assestarci tra i 32-35 mila vaccini al giorno, come media di somministrazione, per procedere velocemente con le priorità della terza dose. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità regionale Luigi Genesio Icardi. "Oggi l'82,5 per cento della popolazione piemontese vaccinabile ha già aderito e completato il ciclo vaccinale. Il risultato di tutto questo lo evidenzia in modo chiaro il confronto con la situazione in cui ci trovavamo lo scorso anno - hanno continuato Cirio e Icardi -. Il vaccino ci aiuta a contenere il propagarsi del virus e riduce fortemente le forme gravi che portano alla morte. Per questo l'intera macchina vaccinale del Piemonte sta facendo, oggi, un nuovo enorme sforzo per proseguire velocemente con le terze dosi. Un impegno per il quale ringraziamo tutti coloro che fanno parte del nostro esercito del vaccino", hanno concluso.