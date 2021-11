Sardegna: Solinas, inaccettabile cancellazione tg regionale Rai della notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa la decisione annunciata dall'amministratore delegato della Rai di cancellare dal palinsesto della terza rete il tg regionale della notte. Lo afferma il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas. "Tale scelta, che appare non motivata da dati di ascolto non inferiori alla media nel difficile attuale orario di messa in onda - prosegue Solinas -, lo è ancor meno in relazione al ruolo di servizio pubblico che la Rai deve svolgere proprio partendo dalle realtà territoriali, cardine del suo compito istituzionale. La Sardegna, Regione in cui l'editoria vive forse più che in altri luoghi un momento di difficoltà, non può essere privata di una finestra informativa importante, garanzia di un'informazione plurale e libera. Auspico - conclude il presidente della regione Sardegna - che le varie voci contrarie a questa ipotesi, in campo politico e sindacale, siano ascoltate, e che l'azienda riveda questa decisione".(Rsc)