Abruzzo: Legacoop, lunedì 29 novembre evento sulle opportunità del Pnrr (2)

- Nel corso dell'evento saranno illustrate le opportunità di investimento derivanti da Pnrr, fondi strutturali, strumenti finanziari e bandi aperti, con uno sguardo particolare a Coopstartup, l'iniziativa lanciata da Legacoop e Coopfond per il supporto a nuove iniziative imprenditoriali. Anche con questa iniziativa si rinsalda il rapporto sinergico tra Legacoop e l'Università D'Annunzio, che si affianca al privato per studiare le prospettive innovative delle imprese in cui la formula cooperativa risulta vincente, poiché mette al centro e premia sostenibilità economica, sociale e ambientale attraverso una economia circolare fatta in informazione, formazione e impiego. Ci sarà un focus sulla valorizzazione degli asset intanbigili, tema affrontato dalla dottoressa Cirone, a cui Legacoop Abruzzo guarda con molto interesse per divenire, attraverso un cambio di paradigma, interprete delle tendenze per uno sviluppo di successo. (Gru)