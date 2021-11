Covid: Gelmini, per chi è vaccinato nessuna restrizione ma accelerare con terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, intervenuta a Tgcom24, a proposito della campagna vaccinale e dell'entrata in vigore del super green pass, ha dichiarato: "Il governo ha fatto delle scelte molto chiare grazie all'appoggio di Forza Italia in modo particolare. Noi non abbiamo voluto interrompere la ripresa e ci siamo assunti la responsabilità di decidere per un green pass rinforzato". L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Di fronte alla variante Omicron, di fronte al Covid che non è del tutto debellato, abbiamo voluto evitare di richiudere di nuovo il Paese anche a fronte di un cambio di colore delle Regioni. Laddove ci fosse un cambio di colore per tutti coloro che sono vaccinati non ci saranno restrizioni, questo a una condizione: dobbiamo accelerare con la terza dose. È molto importante essere coperti dal vaccino, avere fiducia nella scienza e pensare alla salvaguardia della nostra salute e a quella dei nostri cari, delle persone più fragili o che hanno delle patologie. Oggi - ha concluso Gelmini - sappiamo che l'unica arma che abbiamo contro il virus è il vaccino e quindi dobbiamo correre con le terze dosi".(Rin)