Napoli: Taglialatela, su debito Manfredi non faccia turista inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esattamente un anno fa con un esposto alla Procura della Repubblica avevo denunciato la totale inattendibilità dei bilanci approvati dalla giunta guidata da De Magistris. Oggi scopriamo che il Comune di Napoli è gravato da 5 miliardi di debiti e che ogni anno il disavanzo cresce di 300 milioni. Vanno accertate le responsabilità e chiediamo al nuovo Sindaco di abbandonare l'aria da "turista inglese" e di individuare le cause della voragine". Lo ha dichiarato stamane Marcello Taglialatela durante la conferenza stampa convocata dalla associazione Campo Sud per denunciare "le anomalie accertate rispetto alla approvazione dei Bilanci" avvenute durante le consiliature arancioni: "Non basta chiedere soldi al governo centrale se non si ha la credibilità di voler tagliare i ponti con in passato fallimentare. Se il sindaco Manfredi immagina di risolvere il problema dell'enorme debito chiedendo semplicemente aiuto a Roma dimostra di non essere all'altezza del compito che i napoletani gli hanno conferito. Accertare le responsabilità, perseguire le illegalità e sostituire gli amministratori di tutte le società partecipate. Questo come Campo Sud e come esponenti della Destra Sociale napoletana chiediamo al nuovo inquilino di Palazzo San Giacomo". (Ren)