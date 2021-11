Torino: Lo Russo, chiusura Rai Tgr notte brutto segnale per informazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della chiusura dell'edizione di mezzanotte dei Tg regionale della Rai è un brutto segnale per l’informazione pubblica. Si cancella così una finestra informativa regionale e locale importante. Lo ha affermato in una nota stampa il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commentando l'annuncio della Rai di non mandare più in onda da gennaio l’edizione di mezzanotte del Tgr. "L’informazione locale - ha continuato Lo Russo - offre ai cittadini un essenziale servizio pubblico, togliere una edizione non può che preoccupare. Mi auguro che ci possa essere un ripensamento da parte dei vertici della Rai e che si rilanci il servizio delle sedi regionali”. (Rpi)