Abruzzo: Marsilio, su spesa fondi europei ci sfiliamo la maglia nera (2)

- Marsilio ha aggiunto: "Già nella prima scadenza al 31.12.19 la commissione europea registrò con pubblici elogi una prima, significativa accelerazione della capacità di spesa ottenuta in pochi mesi di lavoro. Poi, purtroppo, nel 2020 è scoppiata la pandemia e i Por si sono quasi del tutto bloccati, in attesa di utilizzare le risorse per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica. Ora si torna a spendere e certificare gli avanzamenti, e l'Abruzzo mostra una grande capacità di ripresa: se a fine 2020 la nostra si classificava ultima tra le Regioni per il Fondo sociale europeo e penultima per il Fondo europeo di sviluppo regionale, oggi l'Abruzzo si mette dietro tre Regioni per il Fesr e ben sei per il Fse. Ringrazio tutta la squadra della Regione che sta lavorando duramente per dimostrarsi all'altezza dei bisogni del territorio". (Gru)