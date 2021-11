Quirinale: ecco chi sono i 30 "Alfieri della Repubblica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui di seguito ecco i 30 giovani ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'Attestato d’onore di "Alfiere della Repubblica" per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia.Giovanni Buttafava, 15/12/2004, residente a Gossolengo (PC) - Per il generoso impegno volontario profuso durante i periodi di lockdown in aiuto di quanti si trovavano in maggiore difficoltà, in particolare delle persone anziane e con difficoltà di movimento. Nei momenti più difficili della pandemia, Giovanni si è impegnato come volontario e ha contribuito a promuovere e organizzare l’azione volontaria di tanti giovani in favore di persone costrette a casa, per la quarantena o per problemi di mobilità. Ha svolto un ruolo di coordinamento nel progetto "Il tempo della gentilezza", promosso dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune di Piacenza. Con professionalità e dedizione, ha consentito a più di cento volontari di prestare servizio nella consegna a domicilio della spesa e dei farmaci a quanti non potevano provvedere autonomamente. L’impegno di così tanti giovani ha costituito una ventata di speranza per una città duramente colpita dal virus. Questa azione di solidarietà, peraltro, non ha impedito a Giovanni di proseguire gli studi con costanza e profitto.Tommaso Capuano, 04/06/2003, residente a Cambiago (MI) - Per il suo servizio di volontariato a favore dei bambini e delle persone più deboli. Per la testimonianza dei valori di solidarietà e accoglienza, anche attraverso video e canali social. Tommaso ha scelto di impegnarsi con la Croce Rossa Italiana, dedicando ad attività sociali il tempo libero dagli studi liceali. Ha dato un grande apporto, con continuità, alla distribuzione di abbigliamento e dei pacchi alimentari. Si è speso anche nel servizio di doposcuola, assistendo bambini e ragazzi in difficoltà nello svolgimento dei compiti. Con lo stesso spirito altruistico, si è impegnato, anche al di fuori dei turni di servizio, nei canali social dell’Associazione e nella realizzazione di video esplicativi delle attività del Comitato CRI durante la pandemia, oltre che di video promozionali volti alla raccolta di fondi da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione o ad altri progetti di solidarietà. Tra le “produzioni” di Tommaso, particolarmente apprezzata è stata una intervista a una giovane volontaria di origine siriana, girata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.Andrea Centonze, 13/07/2004, residente a Lecce - Per l’impegno sociale e la testimonianza di solidarietà che ha offerto nelle sue diverse attività. Nel liceo che frequenta ha proposto un corso sul volontariato e ora la sua idea è diventata un progetto concreto. Andrea si è sempre impegnato nelle attività di volontariato organizzate dal liceo G. Banzi Bazoli di Lecce e nelle raccolte di fondi da destinare alle persone più bisognose. Ha aderito a varie iniziative proposte dall’Associazione ‘Libera contro le mafie’ e dall’Associazione ‘Angeli di quartiere di Lecce’. Inoltre, nel corrente anno scolastico, si è candidato come rappresentante di istituto proponendo un corso sul volontariato di 30 ore, da svolgersi nel pomeriggio, dove sperimentare forme di impegno solidale e, nel contempo, far conoscere e approfondire il volontariato e il Terzo settore come motori dello sviluppo sociale. Andrea è stato eletto rappresentante d’istituto e ora la sua proposta si è trasformata in un progetto per il liceo.Lorenzo Cerutti, 21/11/2003, residente a Milano - Per aver aiutato le persone anziane, con minore dimestichezza nell’uso dei mezzi informatici, a utilizzare le piattaforme per la prenotazione dei vaccini. Anche grazie a questa alleanza tra giovani e anziani, il nostro Paese è riuscito ad alzare il livello di protezione dal virus. Lorenzo, insieme al suo gruppo scout AGESCI, ha preso l’impegno di aiutare quanti avevano difficoltà a prenotare i vaccini servendosi della piattaforma realizzata dalla Regione. Questi ragazzi hanno svolto un importante servizio di front office, e si sono messi generosamente a disposizione di chi aveva minore dimestichezza con i computer. Lorenzo ha operato a San Giacomo milanese, uno dei quartieri più popolari, dove vivono tante persone anziane e dove l’aiuto dei giovani è così divenuto particolarmente prezioso.Maria Ester Contrera, 25/06/2002, residente a Palermo - Per la forza mostrata nel reagire alle avversità di una malattia rara, conseguendo la maturità nonostante i molti impedimenti e trasmettendo, con la sua passione, fiducia e speranza tra gli amici e i compagni di classe. Maria Ester è affetta da una rara patologia che la costringe a lunghi ricoveri. Nei cinque anni del liceo, è riuscita a trascorrere accanto ai suoi compagni meno della metà dei mesi di scuola. Il Covid ha aggravato questa condizione, costringendo Maria Ester a studiare prevalentemente in corsia d'ospedale. Ma lei voleva concludere con successo il liceo per iscriversi all’università. E ci è riuscita, non ha mai mollato. Il suo impegno per lo studio ha positivamente colpito gli insegnanti ed è stata una testimonianza viva, importante per i compagni e per gli amici. Le è costato molta fatica stare al passo con i programmi, anche perché la malattia la costringeva a ripetuti, e non brevi, periodi di sosta. La caparbietà con cui ha conseguito gli obiettivi e con cui si propone di andare ancora avanti, sono diventati un esempio per chi le sta vicino.Alessio Cozzolino, 10/12/2002, residente a Terralba (OR) - Per l’impegno e la competenza con cui affronta i grandi temi ambientali e il loro riflesso sulla coesione e la giustizia sociale. La sua attività di giornalista è diventata sempre più intensa negli anni del liceo, e ora è riconosciuta e apprezzata a livello di importanti testate nazionali. Alessio ha sempre ottenuto al liceo risultati scolastici eccellenti, e dall’età di 14 anni scrive per quotidiani locali e per testate nazionali e internazionali. Si occupa, con particolare impegno e passione, di ambiente e delle ricadute sociali dei grandi temi ecologici irrisolti. Ha creato un giornale on line su cui hanno scritto diversi suoi compagni di scuola. Durante la pandemia ha affinato la propria vocazione di giornalista, approfondendo le questioni della transizione ecologica e del necessario equilibrio ambientale da ripristinare, per evitare gravi conseguenze su persone e comunità. Nei suoi articoli e con le sue interviste, Alessio propone con nuove chiavi il tema del contrasto alle disuguaglianze. Crede in un’Italia migliore, da costruire mettendo al centro i giovani e l’equilibrio ambientale e sociale necessario per uno sviluppo davvero sostenibile. (segue) (Rin)