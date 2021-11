Sardegna: Solinas, in Regione tornano concorsi ed assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas continua: "Nell'amministrazione regionale centrale, sono già banditi 226 posti, più altri 5 per lo Sportello linguistico. Grande attenzione stiamo riservando al mondo delle campagne, per garantire una sempre più efficiente assistenza alle nostre imprese. Per troppo tempo le imprese agricole e zootecniche si sono scontrate con una burocrazia lenta e impenetrabile, che ha causato danni e ritardi nelle erogazioni dei contributi e nel processo di ammodernamento necessario. Dobbiamo invertire la rotta. L'Agenzia Laore ha già bandito concorsi per il reclutamento di 260 dipendenti, con diverse specializzazioni, mentre in Argea le assunzioni già effettuate sono 48 e altre 38 sono programmate per i prossimi mesi. Un sostegno al mondo del lavoro sarà dato con l'incremento dell'organico dell'Agenzia Aspal, che ha programmato 100 assunzioni. Tutti i bandi sono pubblicati sul Buras e, con i relativi allegati, anche sul sito istituzionale della Regione. Sono inoltre in definizione le selezioni relative ai passaggi di categoria dei dipendenti regionali, attese da anni. Ottantotto dipendenti della Regione che hanno superato la selezione per la progressione verticale (passaggio dalla categoria C alla D) hanno già firmato il nuovo contratto e con decorrenza 1 dicembre 2021 saranno finalmente funzionari. Con la 'Legge omnibus', inoltre, è stata approvata una norma che porta al 30 per cento la percentuale degli aventi diritto alla progressione verticale (in luogo dell'attuale 20 per cento). È prossima alla definizione anche la procedura per i passaggi dalla categoria b alla categoria c. Sono in definizione e saranno realizzati in tempi rapidi i passaggi dalla a alla b. I passaggi di categoria erano attesi da quasi 20 anni dai dipendenti dell'amministrazione regionale". (segue) (Rsc)