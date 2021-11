Droga: Fedriga, per contrasto fenomeno dipendenza occorre ripensare modello sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare il problema della dipendenza dalla droga non bastano una buona prevenzione e una buona organizzazione: bisogna anche porsi "con realismo e trasparenza" di fronte al modello sociale che abbiamo imposto alle nuove generazioni e che non ammette il fallimento. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla sesta Conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso di svolgimento a Genova. "Se non si accettano la sofferenza, le difficoltà e il fallimento che fanno parte della vita, il risultato spesso è la dipendenza. Si tratta di una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, non bastano le istituzioni", ha aggiunto Fedriga, sottolineano in tal senso il ruolo importante svolto dai mezzi di comunicazione. (Rin)