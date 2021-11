Vaccino: Marsilio, contesto il non parlare chiaro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c'è qualcuno che mette in fila gli italiani per vaccinarsi, siamo esattamente noi presidenti delle Regioni. A me non scandalizza il green pass, il mega green pass, il super green pass o l'obbligo vaccinale. Io contesto il non parlare chiaro da parte del governo". Lo ha affermato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione della "Festa dell'ottimismo 2021", organizzata da "Il Foglio", a Firenze. "Perché lo Stato non ha mai dato sin dall'inizio un messaggio chiaro, rassicurante sulla bontà della campagna vaccinale? Continuare ancora oggi a non voler introdurre il diritto all'indennizzo lo ritengo un punto debole della campagna vaccinale, perché espone lo Stato a non essere sicuro di se stesso", ha proseguito Marsilio. (Rin)