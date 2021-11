Vaccini: De Luca, famiglie ascoltino esperti e non filosofi in disarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo alle famiglie di ragionare, di affidarsi a chi ha competenza ed esperienza. Perché so bene che una preoccupazione l’abbiamo avuta tutti quanti. Anche chi, io fra quelli, devono prendere qualche decisioni. In mano a competenti, non imbecilli e narcisisti o a filosofi in disarmo che raccontano idiozie. Per pediatri lavoro di chiarimento. Si deve spiegare con la ragione se vogliamo evitare problemi seri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)