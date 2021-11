Vaccini: De Luca, clima pesante per somministrazione a fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si apre altro capitolo delicato: vaccinazione bambini da 5 a undici anni. Autorizzata la somministrazione seppur in dosi ridotte. Si apre capitolo importante e decisivo e qui sarà importantissimo il ruolo dei pediatri anche perché il clima che è stato creato in Italia è talmente pesante che obiettivamente si è diffusa preoccupazione nelle famiglie". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)