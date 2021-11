Vaccini: De Luca, no vax farabutti su inoculazione a bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo visto immagini di cortei no vax irresponsabili e sgangherati, siccome le tv non esitano a rigonfiare problemi per fare ascolti, sono stati inquadrati cartelli ‘giù le mani dai nostri bambini’. Sono dei cialtroni irresponsabili, dei farabutti oltre che dei somari irresponsabili. Sono centinaia di milioni chi si è vaccinati, sono davvero inascoltabili le stupidaggini che continuiamo ad ascoltare purtroppo. Può succede anche uno shock anafilattico con un’aspirina. Sono centinaia di milioni i vaccinati e non è successo niente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)