Campania: De Luca, 150 eventi per Procida Capitale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente lavoriamo ad altre questioni. Abbiamo appena completato gara per progettazione infrastrutture e viabilità, norme semplificazione urbanistica in anticipo. Partita gara per impianto risalita su Lago Laceno, presentato programma di Procida Capitale 2022, 150 eventi. Un’occasione da vivere per rilanciare complessivamente il sistema turistico e l’immagine di Napoli e Campania oltre che di Procida". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)